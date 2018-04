SPAL, Floccari: "Ci aspettiamo una squadra concentrata e forte"

© foto di Federico De Luca

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, è appena intervenuto prima della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Per voi vale tanto questa partita?

"Verso la fine ognuno ha bisogno di punti. La Roma per la Champions, noi per continuare sulla nostra strada. Sarà difficile, sono una squadra molto forte. Noi però siamo consapevoli della nostra forza".

Come si può fermare la Roma?

"Quando affronti queste squadre diventa difficile tutto. Dobbiamo raggiungere la perfezione, nelle gare contro Inter e Juventus siamo stati quasi perfetti. Siamo sulla strada giusta, ma la Roma non la prenderà sotto gamba. Conosco l'allenatore so come prepara le partite. Ci aspettiamo una squadra concentrata e forte".