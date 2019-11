Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha commentato così la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “Stasera abbiamo affrontato una squadra che non meritava questa classifica. Non è andata come speravamo, a mio avviso abbiamo fatto una buona partita. A volte paghiamo dei momenti in cui abbiamo dei cali di attenzione, che deve sempre essere massima. Spogliatoio? La cosa più sbagliata in questo momento è deprimersi, dobbiamo tenere la testa alta e la lucidità: c’è tanta strada davanti, dobbiamo subito capire cosa mettere a posto. Rispetto allo scorso anno abbiamo avuto un inizio più complicato, le neo-promosse sono partite forte. Stiamo facendo fatica dal punto di vista della continuità”.