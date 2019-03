Fonte: estense.com

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della SPAL, Sergio Floccari, commenta il gol annullato al VAR nel corso della partita contro la Sampdoria: "La spiegazione che mi è stata data lì per lì è che Petagna era in leggero fuorigioco e ostacolava il difensore che sarebbe venuto a colpire la palla con me. Obiettivamente, il fuorigioco di Petagna è passivo, con il Var si parla di chiaro ed evidente errore ma questo non lo era. Il fatto che siano stati tanti minuti sul campo a decidere significa che non era un errore chiaro, anche gli avversari non si sono lamentati e facevano fatica a capire cosa fosse successo. Il problema è la gestione della tecnologia, un arbitro la gestisce in un modo e uno in un altro: in questo caso è entrata a gamba tesa senza ragione”.