SPAL, Floccari via gennaio: la B l'ipotesi più probabile

© foto di Federico De Luca

Una sola presenza in Serie A, contro il Frosinone, quando è sceso in campo per 13 minuti. Poi il nulla. Sergio Floccari a gennaio lascerà la Spal e, salvo sorprese, scenderà in Serie B. Sull'ex Lazio, che il 12 novembre ha compiuto 37 anni, ci sono Livorno e Salernitana. Lo riporta SportMediaset.