© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ultimo posto in classifica costringerà la SPAL a intervenire pesantemente sul mercato in cerca di rinforzi che permettano alla squadra di Semplici di raggiungere la salvezza. Come riporta Sky Sport, la trattativa con il Genoa per Andrea Pinamonti avrebbe subito una brusca frenata nelle ultime ore. Così, i ferraresi puntano un altro attaccante del Grifone: si tratta del paraguaiano Antonio Sanabria, che ha giocato solo otto volte in questa stagione, per un totale di 366 minuti.