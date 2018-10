SPAL-Frosinone, le formazioni ufficiali: ancora Paloschi-Petagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state rese note le formazioni ufficiali di SPAL-Frosinone, appuntamento delle ore 15 per il decimo turno di Serie A. Semplici esclude ancora Antenucci, puntando sul duo Paloschi-Petagna per fare male ad un collettivo, quello ciociaro, che non ha altre alternative se non puntare tutto sulla vittoria. Ecco dunque il tridente Ciano-Campbell-Ciofani, in grado di dare grandi risultati nel passato scontro diretto contro l'Empoli. Sulle corsie ancora Zampano, mentre a sinistra spazio per Beghetto. Nella SPAL torna Fares dal primo minuto in luogo di Costa.

SPAL (3-5-2) Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Paloschi, Petagna

FROSINONE (3-4-2-1) Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell, Ciofani.