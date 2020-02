© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore generale della SPAL, Andrea Gazzoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo: "In casa non abbiamo fatto grandissime prestazioni, oggi ci aspettiamo qualcosa in più. Semplici a rischio? Premiamo sempre il lavoro e la prestazione, valuteremo tutto a fine partita".