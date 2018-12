© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. della SPAL Andrea Gazzoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Empoli: "È una partita importante, uno scontro diretto molto anticipato perché ad oggi non determinerebbe niente. Ci aspettiamo una bella prestazione nostra, sappiamo che i punti in queste partite valgono doppio, ma tutto deve passare dalla prestazione. L'ambiente si era entusiasmato forse oltre le aspettative che potevano esserci, ma la squadra non ha mai perso di vista l'obiettivo, e oggi a maggior ragione diventa importante vincere".