© foto di Alessio Alaimo

A Sky Sport, prima del match contro il Bologna, parla il direttore generale della SPAL, Andrea Gazzoli. Queste le sue parole: "Per la Spal è un sogno rimanere in Serie A, ma difficilmente possiamo spostarci dall'obiettivo della salvezza. Lo staff tecnico, però, lavora per migliorare sempre".