SPAL-Genoa, le formazioni: torna Fares. Pandev guida il Grifone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Reduce da 5 successi nelle ultime 6, la SPAL vuol dare continuità ai propri risultati per provare a migliorare ulteriormente una classifica già piuttosto tranquilla. Per farlo mister Semplici schiererà la sua squadra col solito 3-5-2, coppia d’attacco ancora una volta Floccari-Petagna. A sinistra torna Fares dopo la squalifica al posto di Costa.

Dall’altra parte il Genoa di Cesare Prandelli: la sconfitta dell’Empoli ha lasciato intatto il margine dalla quart’ultima, ma dopo 4 ko e un pareggio nelle ultime 5 è arrivato il momento di tornare alla vittoria. Per l’ex ct modulo speculare a quello dei padroni di casa, un 3-5-2 che vedrà in difesa Gunter con Romero e Zukanovic. Davanti ci sarà Pandev e non Lapadula, nel mezzo spazio a Mazzitelli con Rolon out.

Queste le formazioni ufficiale della sfida delle 15 fra SPAL e Genoa:

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Felipe, Vicari; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari

Genoa (3-5-2): Radu; Gunter, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Mazzitelli, Criscito; Pandev, Kouamé