SPAL, Gomis: "Il mio sogno è l'Arsenal. Alla Roma toglierei Dzeko"

Il Bayern Monaco pensa già al futuro. E per la panchina del prossimo anno si guarda in Olanda. C’è una forte idea Mark Van Bommel, attualmente allenatore del PSV Eindhoven. Comunque andrà Kovac lascerà il Bayern Monaco. E Van Bommel è più di un’idea...

TMW - Bayern Monaco, forte idea Van Bommel per la prossima stagione

Il portiere della SPAL, Alfred Gomis , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , nella quale ha affrontato anche l'argomento relativo alla corsa Scudetto: "Mi piacerebbe che vincesse il Napoli, ma vedo la Juve davanti a tutti e dietro Inter e Roma. Ai giallorossi toglierei certamente Dzeko, un attaccante straordinario. Anche solo la sua presenza in campo dà più fiducia ai compagni. Il mio futuro? Il mio sogno sarebbe l’Arsenal. La società inglese mi è sempre piaciuta fin da bambino. L'Africa che vince un Mondiale? Forse la nazionale più forte è proprio il mio Senegal, ma credo che sarà dura riuscirci nel 2022. Per il vertice manca poco".

