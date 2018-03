SPAL, Grassi: "Juve fortissima, bisogna sbagliare il meno possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alberto Grassi parla a Tuttosport in vista della gara di domani sera contro la Juventus. Il centrocampista della SPAL, di proprietà del Napoli, ha detto: "Giochiamo contro una squadra forte, se non la più forte del campionato. Una partita difficile, in cui dare il massimo per metterli in difficoltà. La chiave è sbagliare il meno possibile. Basta un piccolo errore e loro ti castigano, vedi il Tottenham. Sono dei campioni in campo, ma anche in panchina sono straordinari". L'ex Atalanta ha poi commentato il duello in vetta tra Juventus e Napoli: "Il Napoli ha dalla sua la capacità di esprimere un grandissimo calcio mentre la Juventus è più abituata a stare lassù. Penso che lo scontro diretto a Torino sarà aperto a tutto".