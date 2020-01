SPAL-Hellas Verona, i voti ai tecnici: Juric azzecca tutto, senza Amrabat

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' notte fonda per la SPAL, che perde il primo incontro del 2020 e vede complicarsi sempre più il discorso salvezza. Ad inguaiare ulteriormente la squadra biancazzurra ci ha pensato l'Hellas Verona (a segno Pazzini e Stepinski), che invece può respirare aria di media-alta classifica. Continua il momento magico per la formazione scaligera, mentre la SPAL dovrà riflettere seriamente su cosa cambiare dopo una prova così negativa. Di seguito i giudici ai tecnici delle due squadre:

LEONARDO SEMPLICI 4,5 - Molto male, sin dall'inizio. Igor non è un marcatore, Cionek non è un esterno: il primo sbaglia e Pazzini fa gol, il secondo lascia delle praterie sulla propria fascia. Poi Tomovic lo inguaia ulteriormente facendosi cacciare con ancora 55 minuti di partita davanti e gli accorgimenti tattici aiutano la difesa ma non il resto della squadra. L'ingresso di Di Francesco dà una piccola scossa ma troppo poco e troppo tardi, mentre Floccari, lanciato in campo negli ultimi 10', non tocca neanche palla. Cercasi inversione a U.

IVAN JURIC 8 - Con Lazovic al suo fianco, non teme nulla: gioca la partita perfetta pur non avendo Amrabat, che in tema di pressing e palle recuperate nella metàcampo avversaria non ha davvero rivali. Ha trasformato due mezzepunte dal piede pino come Zaccagni e Verre in mastini di centrocampo, infatti i due pagano qualcosa in termini di lucidità quando c'è da fare l'assist decisivo. Dopo averlo "maltrattato" diverse volte in conferenza stampa, dà fiducia a Pazzini, che lo ripaga alla grandissima. Merito alla società e a lui, infine, per aver creato un terzetto difensivo con pochi eguali come efficacia in Italia. Difficilmente lo ritroverà a giugno, ma ora conta solo portare la nave in salvo e con questi tre punti, il traguardo è più vicino.