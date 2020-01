SPAL-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Pazzini titolare dopo 8 mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono state rese note le formazioni del secondo match della 18esima giornata di Serie A, nonché seconda sfida del 2020 per la massima divisione italiana, SPAL-Hellas Verona. Nella formazione di casa la sorpresa è Jasmin Kurtic, in predicato di lasciare Ferrara a giorni, come titolare nel centrocampo a cinque scelto da Semplici. Cionek si adatta come laterale destro, mentre Strefezza è il titolare sull'altra corsia: Missiroli e Valoti completao la linea mediana biancoazzurra. Igor, Vicari e Tomovic compongono il terzetto difensivo davanti a Berisha, mentre al fianco dell'intoccabile Petagna, in attacco, c'è Paloschi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Kurtic, Missiroli, Valoti, Strefezza; Paloschi, Petagna.

Allenatore: Semplici.

Giampaolo Pazzini è la grande novità della prima formazione del 2020 di Ivan Juric: il centravanti italiano è preferito a Di Carmine e Stepinski nell'undici gialloblù, tornando titolare dopo la bellezza di otto mesi (l'ultima volta in Cittadella-Hellas, in Serie B) e dopo aver collezionato appena 44 minuti in stagione. Dietro di lui agiranno Verre e Zaccagni, con Farani e Veloso ad agire come esterni a tutto campo. Solito trio granitico davanti a Silvestri: Rrahmani, Kumbulle e Gunter.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.

Allenatore: Juric.