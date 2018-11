SPAL, i numeri dopo 10 turni: gli estensi sono i più 'cattivi' della Serie A

© foto di Federico Gaetano

Con 31 cartellini complessivi, trenta gialli e un rosso, la SPAL è la formazione più indisciplinata dell'intero massimo campionato italiano. I biancoazzurri praticano dunque un gioco molto aggressivo, pur non brillando in termini di chilometri percorsi (solo 17^ in classifica), ma sono soprattutto i numeri dell'attacco a destare preoccupazione. Le otto reti segnate sono state tutte messe a frutto brillantemente ma l'attacco è comunque il peggiore della Serie A, al pari di quelli di Chievo e Bologna. A livello individuale nessun assist-man specializzato, con quattro giocatori a quota uno.

I numeri della SPAL :

Gol fatti (ventesimo in Serie A): 8

Gol subiti (decima in Serie A): 13

Miglior marcatore (sedicesimo in Serie A): Andrea Petagna, 3 gol

Miglior assist-man: Mirko Valdifiori, Pasquale Schiatterella, Manuel Lazzari e Mohamed Fares, 1 assist

Chilometri percorsi (diciassettesimo in Serie A): 105782

Numero di tiri (quattordicesimo in Serie A): 88

Parate (decimo in Serie A): 32

Numero legni colpiti (quindicesima in Serie A): 2

Numero legni subiti (undicesima in Serie A): 3

Percentuale possesso palla (undicesima in Serie A): 50.9%

Precisione passaggi (undicesima in Serie A): 82.2%

Disciplina (ventesimo in Serie A): 31 cartellini