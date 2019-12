SPAL, il brasiliano Igor nel mirino di Napoli e Atalanta

Fonte: viaemilianews.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL è ultima ma ha comunque messo in vetrina alcuni dei suoi talenti. Il difensore brasiliano Igor continua a piacere tantissimo a diverse società di alto livello che evidentemente intravedono in lui un grande potenziale. Non è un mistero l'interesse dell'Atalanta, il primo club a muoversi sulle sue tracce, ma il brasiliano è finito anche nel mirino del Napoli. A riferirlo è Il Resto del Carlino.