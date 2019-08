"Stiamo parlando col Siviglia per Guilherme Arana". Davide Vagnati, ds della SPAL, ha confermato così a Estadio Deportivo l'indiscrezione di mercato raccontatavi nei giorni scorsi da TMW . Il laterale brasiliano, classe '97, è in uscita dal club andaluso e piace molto ai biancazzurri. Anche se, per quanto riguarda il possibile buon esito della trattativa, Vagnati non si è voluto sbilanciare: "Non so come finirà", le sue parole al quotidiano spagnolo.