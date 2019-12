SPAL, il ds Vagnati: "Igor all'Atalanta? Valuteremo insieme al presidente"

© foto di Dario Raimondi

Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL ha parlato a Sky Sport a margine della cena di Natale del club emiliano: "Pensiamo a festeggiare il Natale, la posizione di classifica non ci appartiene per i nostri valori, che vanno dalla rosa alla città. Dobbiamo dare tutti insieme qualcosina in più".

Avete avuto anche un po' di sfortuna, soprattutto con gli infortuni?

"L'ha detto lei. Non mi piace parlare degli episodi che non possiamo determinare come gli infortuni. Col girone di ritorno, rientreranno Di Francesco, Fares, D'Alessandro, sono convinto che possiamo fare meglio perché abbiamo le qualità per farlo. Abbiamo investito tanto sulle strutture e abbiamo tutto per rimanere in Serie A".

Interverrete in qualche modo a gennaio?

"Penso che sia fondamentale che chi rimane e chi viene creda in quello che è il nostro progetto e la nostra voglia di rimanere in Serie A. Vogliamo giocatori che abbiano il furore agonistico per dare il 100% sempre. Me per primo e l'allenatore subito dopo. Tutti devono ragionare così".

Petagna resta?

"Sono contento che preoccupino le voci d'addio. Il messaggio di ieri vuol dire tanto per noi. Dopo le notizie di mercato, dove non c'è niente di concreto, significa come la SPAL entra dentro ai giocatori. Quello che ha detto vuol dire tanto".

Igor resta o va all'Atalanta?

"Mi fa piacere perché sta facendo bene ed è molto giovane. Ha fatto solo il 20-30% del suo potenziale. Vedremo perché noi valuteremo tutte le possibilità insieme alla proprietà. Noi vorremmo migliorare la squadra per arrivare alla salvezza".