SPAL, il giovane Spaltro trova squadra in C: accordo con la Cavese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Spaltro, terzino destro di proprietà della SPAL, sarebbe molto vicino al trasferimento in prestito in Serie C. Stando a quanto raccolto da ViaEmiliaNews, dopo un anno passato sempre in prestito ad Arzignano in Serie D, il ragazzo classe 2000 parrebbe ormai prossimo a una nuova e impegnativa avventura tra i professionisti con la maglia della Cavese.