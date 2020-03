SPAL, il medico Minafra: "Presenteremo dichiarazione su buona salute dei calciatori"

Paolo Minafra, responsabile sanitario della SPAL, ha parlato delle novità in tema di salute che i club di Serie A dovranno adottare. Queste le sue parole a La Nuova Ferrara: "Ogni società presenta organici assolutamente sani, ed anche la componente dell'attività all'aria aperta va a nostro favore. I contrasti di gioco tra due persone sane producono rischi relativi. Il primo presupposto è che tutti i giocatori ed i membri dello staff siano in condizioni di totale assenza di patologia. E come responsabili sanitari presenteremo una dichiarazione in tal senso prima della gara".