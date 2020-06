SPAL, il pres. Mattioli. "La salvezza sarà un'impresa, ma non abbiamo nulla da perdere"

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato così a Sky Sport prima della partita contro il Cagliari: "Serve una grande impresa per salvarci ma lo sappiamo e non abbiamo nulla da perdere. Questa squadra non merita quella posizione in classifica e lo dovremo dimostrare. Ci saranno 12 finali per noi e cominciamo da stasera, che per noi è fondamentale".

Il futuro di Di Biagio?

"Stiamo parlando con il mister per questo progetto. Siamo pronti a portarlo avanti. Certo, perdesse tutte e 12 le partite ci sarebbero delle difficoltà. Io comunque in questo gruppo ci credo tanto".



Il nuovo ciclo è già iniziato?

"Direi di sì. È partito quest'estate con lo stadio e con infortuni che da sette anni non ne vedevamo così. Non è un'annata felice però ci dobbiamo sempre credere: siamo una grande famiglia e assieme ai tifosi portiamo avanti il progetto di restare il più possibile in Serie A".