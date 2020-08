SPAL, il punto sulle uscite: incognita Strefezza. Valoti e Fares i più richiesti

"Le dinamiche del mercato ci portano a vendere quei giocatori che hanno ingaggi superiori per la categoria. Appena uscirà qualche pedina, ne inseriremo altre. Il nostro è un gioco di incastri e riusciremo a ragionare meglio quando avremo degli spazi vuoti da riempire". In poche parole, vendere prima di potersi gettare a capofitto sul mercato in entrata. Questo l'obiettivo della SPAL illustrato attraverso le parole del direttore sportivo Giorgio Zamuner, che nelle prossime settimane avrà il suo bel da fare per gestire le trattative in uscita degli estensi, costretti a lasciar partire i pezzi di proprietà più pregiati per far quadrare il bilancio, senza fare il passo più lungo della gamba e allestire un gruppo che possa essere competitivo in Serie B.

In questo senso, dopo la cessione di Petagna al Napoli già a gennaio per 17 milioni di euro più 3 di bonus, la lista dei biancazzurri in uscita si fa sempre più folta e lunga. A partire da Berisha, Bonifazi e Fares, che hanno palesato la loro volontà di non scendere di categoria e di rimanere in Serie A. Se l'estremo difensore albanese pare abbia offerte francesi infatti, non da meno, anche gli altri due possono vantare diversi corteggiamenti. L'ex difensore centrale del Torino piace molto sia al Cagliari che al Genoa, mentre il terzino algerino sembra essere ormai ad un passo dalla Lazio di Simone Inzaghi, che pare sì essere riuscita a battere la concorrenza delle altre avversarie, seppur ci sia ancora da limare la distanza tra le parti, con i biancocelesti che offrono 7 milioni e i ferraresi che ne chiedono 11.

Non vestiranno la maglia biancazzurra nella prossima stagione nemmeno Murgia e Castro, entrambi desiderosi di tentare la fortuna altrove, mentre una vera e propria asta si potrebbe scatenare intorno a Valoti, che la SPAL potrebbe usare anche come pedina di scambio per operazioni in entrata. Il centrocampista piace molto in A e diverse società hanno fatto sondaggi sul suo conto, dal Torino al Cagliari, passando per le neopromosse Benevento e Crotone. Infine, leggermente più enigmatica è la situazione relativa a Strefezza, che potrebbe rimanere anche in Serie B, a patto che non arrivino offerte a cui sarà difficile dire di no. In quel caso, una delle sorprese più piacevoli del campionato appena concluso potrebbe lasciare Ferrara per tentare la consacrazione nel calcio che conta. Al momento però la SPAL se lo tiene stretto e fa bene.