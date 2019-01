SPAL, il salto in avanti è carpiato. +7 sulla zona rossa

© foto di Federico Gaetano

Successo di capitale importanze quello colto, con tenacia e resilienza, dalla SPAL nel derby contro il Parma. Nel doppio confronto coi ducali gli estensi escono con sei punti, quasi un terzo dell'intero bottino conquistato fino ad oggi: i 21 punti che la classifica evidenzia, parlano di un vantaggio importantissimo sul terzultimo posto in classifica, ben sette punti, che mettono al riparo gli estensi in caso di nuovo periodo nero (prima di oggi, la vittoria mancava da ben 99 giorni, ndr). Un grazie al Frosinone, che ha umiliato il Bologna a domicilio e determinato la fine dell'avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina felsinea, ed un plauso a Semplici e ai suoi ragazzi, sotto di due gol a venti minuti dalla fine e avanti di uno quando Abisso ha fischiato per tre volte.

Oggi la SPAL ha avuto più fame del Parma, decisamente superiore dal punto di vista qualitativo e più volte vicino al colpo del ko, sia sul due a zero che sul due a uno, ma oggi punito da quegli episodi che di solito riesce con tenacia a portare dalla propria parte. Come all'andata, quando risolse la pratica una meravigliosa giocata acrobatica di Antenucci, gli episodi hanno premiato gli estensi, bravi a crederci e fortunati a non concedere più nulla ai ducali dopo aver avviato la rimonta. Il tris, un magico sinistro di Fares nel deserto davanti all'area di rigore ducale, è stato il giusto premio per chi ha dimostrato di crederci a dispetto di una situazione che sembrava delinearsi a favore dei padroni di casa.