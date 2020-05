SPAL, il saluto dell'ex ds Vagnati: "Qui ho vissuto degli anni incredibili"

Davide Vagnati salute la SPAL e lo fa tramite un post sui suoi profili social. L'ex direttore sportivo del club di Ferrara questa settimana ha risolto il suo contratto: "Eccoci qua, prima o poi doveva accadere - ha scritto -. Onestamente in questo momento il sentimento che più mi pervade è la malinconia; si la malinconia, di tutto quello che siamo stati, quello che abbiamo costruito e perché no, quello che abbiamo vinto e raggiunto. Mi ricordo il primo giorno che arrivai al Centro Sportivo di Via Copparo...l’erba era alta 1/2 metro...capii subito che una città fantastica come Ferrara non meritava una situazione sportiva simile. Era Luglio 2013 il resto è storia, la nostra storia. Non voglio dilungarmi, chi mi conosce sa che non mi piace apparire molto, avrei 1000 emozioni, pensieri, aneddoti da condividere ma adesso mi sento solo di ringraziare Ferrara, avete accolto me e la mia famiglia come uno di voi. Una cosa per cui andrò fiero, sono sincero, è che non mi aspettavo tutto questo calore, sono i tantissimi messaggi che continuo a ricevere da parte di tantissimi cuori biancoazzurri e da persone/collaboratori e calciatori con le quali ho condiviso questa meravigliosa favola. Ritengo sia superfluo stare a parlare di come sia finita, le recenti comunicazioni a riguardo della Società S.P.A.L. già evidenziano il tutto. I ringraziamenti alle persone di questo incredibile percorso non voglio scriverli al momento, perché sicuramente dimenticherei qualcuno; ritengo che dovrei ringraziare ogni singola persona che abbia speso una goccia del proprio sudore per la 'Nostra Amata'.

La carriera di Vagnati dovrebbe proseguire al Torino.