SPAL, in caso di partenza di Lazzari può arrivare Rispoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL potrebbe perdere Manuel Lazzari, tentato dall'esperienza in una squadra che gli garantisca di giocare in Europa e desideroso di convincere Roberto Mancini a convocarlo per l'Europeo. L'esterno fa gola soprattutto all'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il club ferrarese avrebbe individuato il sostituto: Andrea Rispoli del Palermo. Lo riporta Sky Sport.