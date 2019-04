SPAL in vantaggio sulla Juve: al 74° Floccari fissa il risultato sul 2-1

© foto di Federico Gaetano

Clamoroso al Mazza di Ferrara: al minuto 74 la SPAL passa in vantaggio contro la Juventus. E' Floccari a portare sul 2-1 la squadra di Semplici, con l'attaccante che sfrutta alla perfezione un'incursione centrale di Murgia: il centrocampista al limite anticipa Nicolussi, arriva in area di rigore e serve Floccari che con il piattone batte Perin. Al 74' SPAL-Juventus 2-1 (ai bianconeri basterebbe un punto per ottenere matematicamente lo Scudetto).