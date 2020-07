SPAL-Inter 0-4, le pagelle: Sanchez in versione maravilla. Ma è tutta l'Inter a brillare

SPAL-Inter 0-4 (37' Candreva, 55' Biraghi, 60' Sanchez, 74' Gagliardini)

SPAL

Letica 5,5 - Che fosse una serata difficile lo si era capito dopo 5' col palo di Brozovic. Salva ciò che può salvare, nella ripresa i giocatori dell'Inter arrivano da tutte le parti

Sala 5 - Alcuni errori, forse anche qualcosa in più, in fase di gestione del pallone durante tutto il primo tempo. A metà ripresa passa a sinistra e le cose migliorano, ma oramai è decisamente troppo tardi

Vicari 4,5 - Nel primo tempo la SPAL regge e viene punita solo dalla percussione di Candreva. Nella ripresa il tracollo generale con due gol segnati da dentro l'area piccola (dall'82' Salomon sv)

Bonifazi 4,5 - Positivo in un paio di diagonali difensive che tolgono le castagne dal fuoco a Di Biagio. A inizio secondo tempo partecipa con i compagni di reparto alla doppia dormita che porta ai gol di Biraghi e Sanchez, sul poker di Gagliardini perde completamente il centrocampista nerazzurro

Reca 5 - Sulla rete di Candreva stringe troppo verso il centro lasciando completamente sguarnita la corsia sinistra. L'esterno di Conte ringrazia e porta avanti i nerazzurri. Nella ripresa ancora più in sofferenza (dal 67' Cionek 5,5 - Entra a partita compromessa. Ma con lui le cose non migliorano)

Murgia 5 - Schierato esterno per questioni tattiche, sembra spesso e volentieri in sofferenza contro Candreva (dall'82' Tunjov sv)

Valdifiori 5,5 - Meglio in fase di contenimento che di impostazione. Il problema è che le sue idee e i suoi lanci servirebbero eccome per provare a costruire azioni pericolose

Dabo 5,5 - In mezzo al campo è un martello. Fa della fisicità e dell'intensità le sue armi migliori, spesso nel vivo del gioco anche se non sempre con la dovuta precisione. Nella ripresa scompare col passare dei minuti

Strefezza 6 - Nella prima frazione è uno dei migliori dei suoi. Corre e prova la giocata, Di Biagio reclama vivacemente un rigore per un suo scontro con Handanovic sul finale di primo tempo (dal 67' D'Alessandro 5,5 - Come quasi tutti i subentrati, vede il campo a risultato oramai compromesso. Può far poco)

Cerri 5 - Si sbatte e si danna ma i risultati non sono granché. Un tiro altissimo, una discreta apertura per Strefezza e poco altro (dal 75' Di Francesco sv)

Petagna 5,5 - Indubbiamente il più pericoloso dei suoi. Bella la traversa colpita nel primo tempo, cala alla distanza ma resta al servizio della squadra anche quando il passivo è ampio

Gigi Di Biagio 5 - Nel primo tempo la SPAL regge, non solo dal punto di vista del risultato. Poi il naufragio nella ripresa con la squadra in enorme sofferenza sotto i colpi dei nerazzurri

INTER

Handanovic 6 - La SPAL resta in partita per almeno un'ora di gioco, anche se le azioni pericolose sono ben poche. Il capitano nerazzurro non ha particolari problemi e si fa apprezzare per alcune pregevoli ripartenze dal basso

Skriniar 6,5 - Attento, cattivo quanto basta, deciso. Le incertezze del recente passato restano negli spogliatoi e l'ex Samp tira fuori una prestazione più che positiva

Ranocchia 6,5 - Sostituisce De Vrij al centro della difesa e non fa sentire la mancanza dell'olandese. Bravo in chiusura e ripartenza

Bastoni 6,5 - L'attacco della SPAL non crea particolari grattacapi alla retroguardia nerazzurra. Lui contiene senza particolari problemi le avanzate di Petagna e Cerri. Troppo irruento in occasione del giallo per fallo su Strefezza (dal 63' D'Ambrosio 6 - Deve solo gestire, ma la partita è oramai archiviata)

Candreva 7 - Sblocca un match che nella prima mezzora è stato decisamente combattuto. Sta bene, è partecipe nel gioco della squadra e dà continuità anche dal punto di vista delle marcature (dall'80' Pirola sv)

Brozovic 6,5 - Solito metronomo del gioco nerazzurro. Imposta e prova anche a divertirsi, seppur inizialmente la fisicità della mediana estense sembra creargli qualche problema

Gagliardini 7 - Propositivo fin dall'inizio. Inserimenti continui a sostegno del gioco offensivo, non sempre precisi ma comunque importanti. Meritata la gioia personale del gol (dal 75' Borja Valero sv)

Biraghi 7 - Nel primo tempo è un po' impreciso sui cross. Nella ripresa si scatena: in meno di 20' un gol (di destro) e il bellissimo assist per il gol di Sanchez (dal 63' Young 6,5 - Entra in capo e dopo una manciata di minuti sforna un preciso assist per Gagliardini)

Eriksen 6,5 - Nel primo tempo sventaglia e disegna traiettorie impensabili per i più. Conte lo coccola e il danese tira fuori una prestazione convincente, sempre nel vivo del gioco

Sanchez 7,5 - Oltre al gol c'è altro. Il Nino Maravilla ha voglia di essere protagonista in nerazzurro e lo dimostra in campo. Che sia un segnale alla società in ottica riscatto? (dall'80' Esposito sv)

Lautaro 6,5 - Si sbraccia e sbraita, ha voglia di segnare e lo si nota dalla gestualità del corpo. Non trova il gol ma è sempre nel vivo del gioco nerazzurro

Antonio Conte 7 - Sceglie Eriksen dal primo minuto e lo incoraggia per tutto il match. Cambia tanto rispetto all'ultima sfida contro il Torino ma il risultato non cambia. La sua Inter vince in scioltezza e torna a casa con uno zero alla voce gol incassati. E pure tiri subiti