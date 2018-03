Spal-Juve, le formazioni: Sandro sulla trequarti, Mandzukic in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali della partita tra Spal e Juventus, in programma alle 20:45 di questa sera.

Spal: (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Schiattarella, Kurtic, Costa; Paloschi, Antenucci.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain. In panchina: Szczesny, Del Favero, Barzagli, Howedes, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Marchisio, Mandzukic. All: Allegri.