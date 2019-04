SPAL-Juve, le formazioni ufficiali: Gozzi e Kastanos dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Ronaldo e Chiellini out - tra i tanti altri - e l'ampissimo turnover in vista della partita contro l'Ajax di martedì prossimo, la formazione della Juventus candidata a portare a casa l'ottavo scudetto consecutivo è segnata da tante novità: in campo dal 1' i giovani Gozzi e Kastanos, mentre è confermata la coppia d'attacco Kean-Dybala. Nella SPAL, Semplici sceglie Vicari al centro della difesa al posto di Felipe. Queste le scelte ufficiali della sfida in programma alle 15:

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Murgia, Fares; Floccari, Petagna.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, Barzagli, Gozzi; Cancelo, Cuadrado, Bentancur, Kastanos, Spinazzola; Kean, Dybala