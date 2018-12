© foto di Insidefoto/Image Sport

Jasmin Kurtic, centrocampista della SPAL, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Chievo Verona: "Avremmo meritato più di altre volte di vincere questa partita. Siamo stati sfortunati ma noi guardiamo alle cose che sono state fatte bene per continuare sulla strada giusta. E' un po' che non riusciamo a vincere, ma è meglio pareggiare che perdere. Adesso guardiamo avanti. Ci è mancata un po' di cattiveria, specie in difesa. I tifosi ci aiutano sempre molto, ci danno una mano e ci spingono a dare il massimo. Dovremo riuscire a cambiare marcia, vista la media di un punto a partita, ma non è sempre facile". A riportarlo è LoSpallino.com.