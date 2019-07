SPAL, Kurtic: "Ci sarà da lavorare: amichevoli una cosa, Serie A un'altra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jasmin Kurtic, centrocampista della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro estivo della squadra ferrarese: "Sempre bello ritrovare una tua ex squadra, poi il Nova Gorica è quella con cui sono riuscito ad arrivare in Serie A. Ringrazio sempre coloro con i quali ho lavorato. Abbiamo giocato la prima di tante partite, ora dobbiamo lavorare tanto perché la Serie A è un'altra cosa. Mi sono allenato anche da solo a casa e sono arrivato pronto. Vita sui social? Alcuni dei miei compagni sono sempre col telefono in mano, io meno".