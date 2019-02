© foto di Insidefoto/Image Sport

Jasmin Kurtic, centrocampista della SPAL, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l'Atalanta: "Sono fiero del mio passato in fabbrica, mi ha reso determinato, combattivo e coraggioso. Perché ho cambiato tante maglie? Perché a volte non c'è la giusta fiducia. Per esempio lasciai l'Atalanta perché volevo giocare. E sono felice di aver scelto Ferrara. Ilicic? Le voci sul mio addio legato a lui mi hanno fatto incazzare. Siamo fratelli, ho cambiato solo per giocare di più. Il Cagliari mi voleva a gennaio? E' vero, ma io voglio battermi con la SPAL. Il mio sogno? Sentire la musichetta della Champions in campo: se non l'ho ancora vissuta è solo colpa mia. Faccio le mie scelte e vado dritto".