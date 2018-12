© foto di Insidefoto/Image Sport

Jasmin Kurtic ha analizzato a caldo il pari casalingo della SPAL contro l'Empoli (2-2) ai microfoni di Sky Sport: "Ringrazio lo staff medico, il dottor Pederzini che mi ha fatto un bell'intervento. L'infortunio è alle spalle, lavoro per migliorare e per portare più punti possibili alla SPAL. Dobbiamo stare più attenti, non siamo entrati in partita come dovevamo fare, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto e ripartire dal secondo tempo in cui in inferiorità numerica siamo stati molto bravi sia in fase offensiva che in quella difensiva".