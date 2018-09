Disse a sorpresa Aurelio De Laurentiis, in un caldo pomeriggio di metà luglio a La Repubblica, che "Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli". Sì, proprio il Fenomeno portoghese, l'acquisto del secolo della Juventus che per tre cifre e tanti zeri al seguito lo ha strappato...

Inzaghi non si fida della Roma: "È troppo presto per fare bilanci"

Napoli, Ancelotti: "Juve esperienza passata. Non fu tutto negativo"

Frosinone, sondaggio per lo svincolato Polenta

Bologna, sirene inglesi per Helander: piace a Newcastle e Aston Villa

Chievo, Tomovic out per il Torino. Lesione agli adduttori della coscia

Sannino: "Contento per Terracciano. Chi passa da Salerno.."

Allegri su Ancelotti: "Per vincere servono i big, lui è un professore"

Bologna, squalifica ridotta per Pulgar: ci sarà contro l'Udinese

Lazio, Inzaghi e i tifosi: "In vent'anni non mi hanno mai tradito"

PSG, Rabiot vicino al Barça in estate ma ora Juve e Milan sono in corsa

Inter, i convocati per il Cagliari: out solo il croato Vrsaljko

SPAL, Kurtic operato al gomito. Non ci sarà con la Sampdoria

Roma, i convocati per il derby: Di Francesco chiama 24 giocatori

Milan, dirigenza a colloquio con la squadra. Personalizzato per Higuain

In seguito all’infortunio subito nel corso della gara di ieri SPAL-Sassuolo, il centrocampista biancazzurro Jasmin Kurtic ha riportato la frattura del capitello radiale del gomito sinistro. Nel pomeriggio di oggi, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso il Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. L’operazione, eseguita dal dott. Luigi Pederzini alla presenza del responsabile sanitario della SPAL dott. Paolo Minafra, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero saranno valutati dopo la visita di controllo programmata per lunedì 8 ottobre.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy