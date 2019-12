SPAL, l'attacco piange. In Europa peggio solo il Watford

I biancazzurri stanno attraversando una crisi realizzativa, oltre a quella di classifica

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Crisi buia e profonda per la SPAL, protagonista di un momento negativo che la vede nelle retrovie anche per quanto riguarda la speciale classifica dei gol segnati. Un triste record che accompagna i biancazzurri di Leonardo Semplici sia in Italia che nelle cinque principali leghe europee, a maggior ragione se si da uno sguardo alla casella reti siglate e si nota come siano state solamente dieci in sedici giornate di campionato, per una media totale di 0,6 marcature a partita.

Un misero bottino che assegna così alla SPAL il titolo di peggior attacco della Serie A davanti a Udinese e Sampdoria mentre, se si volge uno sguardo più ampio e generale a livello europeo, tra Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e la stessa Serie A, peggio di lei ha fatto solamente il Watford di Pozzo in Premier League con nove reti realizzate fino a questo momento. Ma a colpire sono soprattutto le modalità in cui i gol degli estensi sono arrivati in questa prima deludente parte di stagione: in particolare due su rigore e otto su azione, due in trasferta e otto al Paolo Mazza.

Queste dieci reti totalizzate sono arrivate principalmente dai piedi e dalle giocate di Andrea Petagna (5 gol totali di cui 2 rigori e 3 su azione) che avrebbe potuto aggiungere al proprio tabellino almeno altri due gol, se non fosse stato per gli errori dal dischetto contro Udinese e Brescia, mentre i restanti da Kurtic (2 contro Lazio e Napoli), Di Francesco (2 contro Atalante e Lecce) e Valoti (1 contro l’Inter). Non pervenuti invece gli altri componenti del reparto avanzato spallino come Floccari, Jankovic, Paloschi e Moncini, sintomo di una stagione davvero avara e allarmante sotto l’aspetto realizzativo.

Quelle appena evidenziate infatti sono statistiche fin troppo preoccupanti, figlie di mancanze in organico che certificano un momento nero e complicato per la formazione ferrarese, ora ultima in classifica a sei punti di distanza da una salvezza che pare essere sempre più difficile, ma ancora non impossibile da raggiungere.