SPAL, l'ex Beghetto: "Il mio addio fu concordato col club, non sono un ingrato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Beghetto, ai microfoni del Resto del Carlino, commenta così il suo discusso addio alla SPAL del gennaio 2016: "Il mio mancato rinnovo e il successivo trasferimento furono entrambi passi concordati con la società, a cui sono grato per avermi lanciato. Con la promozione dalla serie C alla B non ci fu il rinnovo perché la SPAL è abituata a soppesare bene i giocatori prima di metterli a contratto, e giustamente la società si era riservata di vedere come mi sarei comportato in categoria superiore. Poi accadde che fino a gennaio giocai e feci molti assist, suscitando interessi in serie A. Io non volevo andar via a parametro zero a giugno, sarebbe stato ingrato verso la società. Il Genoa spingeva per avermi subito e allora la soluzione migliore apparve la mia cessione, che consentì alla SPAL di incassare. Così mi sembro giusto omaggiare il direttore Vagnati e il club che mi aveva valorizzato. Fu tutto concordato, altrimenti sarei rimasto rinnovando, non volevo essere ingrato".