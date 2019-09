SPAL, la fiducia a Semplici è inevitabile. Ma serve dare una scossa

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiducia a Semplici e SPAL piaciuta nonostante la sconfitta. Patron Colombarini, a margine del 2-0 subito contro la Juve, trasmette tranquillità agli estensi e fa bene. Perché la sfida di oggi non era improba, ma qualcosa in più. E la fiducia nei confronti di Semplici, l'allenatore della scalata verso l'alto e di due salvezze consecutive, è inevitabile. Sul punto, dopo sei giornate e qualche difficoltà dovuta alla sfortuna, non ci sarebbe neanche da discutere. La certezza è Semplici. Che poi, ma è un altro discorso, ha ovviamente tanto lavoro da fare.

La SPAL non ha messo in difficoltà la Juve. E anche questo non è un dato secondario, perché formazioni come Brescia e Verona, avversarie dirette della compagine di Ferrara, lo hanno invece fatto. Poi hanno perso, e quindi alla fine va bene così. Però agli estensi, pur inquadrando il 2-0 di oggi per quello che è, cioè un risultato (quasi) inevitabile e tutto sommato neanche troppo pesante, si può chiedere di più.

Soluzioni alternative: è quelle che Semplici è chiamato a trovare per rialzare la china di una classifica che lo vede all'ultimo posto dopo la sesta giornata. Lazzari è andato, D'Alessandro e Fares non rientreranno prima del 2020: della sfortuna ci si può dolere finché si vuole, ma poi va anche battuta con scelte. Magari diverse da quelle tradizionali: privo del miglior giocatore della scorsa stagione, e dei due ipotetici titolari di questa, il 3-5-2 è inevitabilmente depotenziato. Col risultato, peraltro, di costringere il miglior giocatore della squadra, cioè Petagna, ad abbassarsi fin troppo per ricevere palla, allontanandosi dal suo habitat naturale cioè gli ultimi 20 metri prima della porta.

Aspettando gli infortunati "minori" (cioè quelli con tempi di recupero inferiori ai due citati sopra), Semplici ha già provato ricette diverse a gara in corso, anche oggi inserendo Strefezza: rispetto alla rimonta contro la Lazio, in questo caso non ha funzionato a dovere, ma è un percorso che l'allenatore toscano può e forse deve esplorare. Perché la sconfitta in casa della Juve va archiviata all'ordinaria amministrazione, ma l'ultimo posto. E nel calcio la regola del "non c'è due senza tre" non vale.