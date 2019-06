SPAL, la nuova campagna abbonamenti. Mattioli: "A Ferrara c'è sinergia"

La SPAL ha tolto i veli alla campagna abbonamenti 2019/2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Mai sola” sarà lo slogan che accompagnerà la SPAL nella prossima campagna abbonamenti. I vertici societari biancazzurri infatti, nella cornice della residenza municipale di Ferrara, hanno tolto i veli a quelle che saranno le modalità di fidelizzazione per seguire le partite degli uomini di Semplici al Mazza nel campionato di Serie A 2019/2020.

“Questo slogan – ha spiegato il patron Simone Colombarini – è lo specchio di come noi ci siamo sentiti in tutti questi anni, oltre che un simbolo che noi vogliamo rimarcare con attenzione per far sì che il percorso che è stato iniziato anni fa, possa continuare con l’aiuto di tutti”.

Dello stesso avviso il presidente Walter Mattioli: “A Ferrara e provincia si è creata una sinergia. Quello che abbiamo ottenuto in questi anni è qualcosa di speciale, e lo abbiamo ottenuto tutti quanti insieme. Così dovremo proseguire”.

“In questa campagna – ha concluso il numero uno dei ferraresi - abbiamo voluto dare risalto a tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo tempo, con la loro forza e il loro entusiasmo, perché non è stato facile. Ci dà la forza per continuare in un cammino importante, ma anche molto difficile come la Serie A. Continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto e ce la faremo".

La campagna abbonamenti prenderà ufficialmente il via mercoledì 19 giugno, primo giorno utile ai vecchi abbonati per esercitare il diritto di prelazione sulle tessere dello scorso anno.