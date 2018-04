SPAL, La Nuova Ferrara titola: "Stagione finita per Meret"

Stagione finita per Alex Meret, portiere della SPAL che non potrà aiutare i ferraresi a conquistare la salvezza. La Nuova Ferrara in edicola questa mattina fa sapere che l'estremo difensore di proprietà dell'Udinese ha rimediato un problema alla spalla sinistra. Il classe '97, sempre per infortunio, ha inoltre saltato la prima parte di stagione.