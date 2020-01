SPAL, la squadra è con Semplici: adesso la palla passa al mercato

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

La partita persa dalla SPAL contro la Fiorentina è stata una delle migliori della squadra di Semplici dall'inizio della stagione. Il tecnico ha sottolineato con forza di essere molto arrabbiato per i gol sbagliati, perché per personalità e predominio territoriale, la squadra ferrarese ha dimostrato di avere dei valori probabilmente più alti rispetto all'ultimo posto in classifica.

PAROLA AL MERCATO - Adesso la parola passa alla società e al direttore sportivo, che come primo atto hanno sostituito Kurtic, che aveva chiesto di andare via, con Dabo. Non certo un cambio di primissimo livello e soprattutto un cambio che non porta gol sicuri alla causa della squadra che segna meno in Serie A. Semplici ha chiesto esplicitamente un intervento che porta delle reti alla causa spallina, anche perché è difficile pensare a una miracolosa salvezza senza qualcuno che possa dare una mano a Petagna. Bonifazi potrebbe essere il secondo rinforzo, ma sempre in un settore del campo che comunque non sta lavorando male. Colombarini e Mattioli dovranno piuttosto cercare qualche occasione in avanti, perché senza gol, la Serie B, è più di una possibilità.