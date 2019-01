SPAL, Lapadula e Murgia i preferiti: concorrenza per entrambi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia pista per la SPAL per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club estense continua a seguire con particolare interesse sia Alessandro Murgia che Gianluca Lapadula e per quel che riguarda il centrocampista dovrà cercare di battere la concorrenza di Genoa ed Empoli. Per l'attaccante le cose potrebbero essere più semplici, ma anche in questo caso la società biancazzurra se la dovrà vedere con i toscani.