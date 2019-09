© foto di Federico Gaetano

Leonardo Semplici cambia la difesa, con Tomovic al posto di Felipe, e l’esterno sinistro di centrocampo: nella SPAL c’è Reca e non Igor come contro il Bologna. Rispetto al derby emiliano, preferito Murgia a Valoti in mediana con Kurtic e Missiroli.

Torna la coppia Caicedo-Immobile nell’attacco della Lazio, con Joaquin Correa in panchina, ma le notizie non finiscono qui. Simone Inzaghi preferisce Patric a Vavro in difesa per prendere il posto di Luis Felipe, e soprattutto lascia fuori Milinkovic-Savic. C’è Marco Parolo, infatti, a centrocampo con Leiva e Luis Alberto.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Lazio.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Cionek, Vicari; D'Alessandro, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu: Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.