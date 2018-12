SPAL, Lazzari a tutto campo: attacca e difende, merita il grande salto

SPAL-Chievo 0-0

© foto di Federico De Luca

Ormai non è più una novità: tra i migliori in campo della SPAL c'è sempre Manuel Lazzari. Laterale a tutta fascia, che attacca e difende. Affonda come una lama le difese avversarie, ma al contempo nel 3-5-2 di Semplici riesce sempre a non far trovare scoperta la propria corsia. Se ne sarà accorto bene il ChievoVerona, che ha sofferto non poco i continui inserimenti del classe '93 nello scontro diretto valido per la sedicesima giornata di Serie A disputatosi oggi alle 12:30 al Mazza.

Una gara che avrebbe pure potuto regalare il primo centro stagionale a Lazzari, scoordinato e impreciso però nella conclusione di controbalzo dopo un ottimo invito dalla sinistra di Fares. Ma l'esterno lanciato da mister Semplici non è certo uno che si lascia abbattere da un errore. Ha ripreso subito a correre e, nel capovolgimento successivo, ha letteralmente salvato il risultato immolandosi sulla linea di porta dopo un tiro a colpo sicuro di Pellissier.

L'esempio giusto per tutti i compagni, quel giocatore che non si risparmia mai e che ogni tecnico vorrebbe quindi allenare. Non è un caso che recentemente sia arrivata addirittura la Nazionale, e neanche che tante big si stiano muovendo sulle sue tracce in vista del 2019-2020. Manuel Lazzari è ormai pronto per spiccare il volo, destinato a una carriera ambiziosa. Sempre che riesca a fare il tanto atteso salto di qualità sotto porta...