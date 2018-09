Spal, Lazzari al 45': "Dura ripartire, ma abbiamo creato diverse occasioni"

Un pessimo primo tempo, una grande reazione nella ripresa. Questa volta però al Napoli gira male ed ecco la prima sconfitta stagionale. La prima con Carlo Ancelotti in panchina. Sorride la Sampdoria, che dopo la sconfitta di Udine ha conquistato questa sera al Ferraris la sua prima...

Empoli, Caputo al 45': "Difficile sbloccarla, il Chievo non dà spazi"

Fuori Insigne e Verdi: Ancelotti cambia il Napoli per ribaltare il match

Lazio-Frosinone, 1-0 il finale: Luis Alberto regala tranquillità per la sosta

Le pagelle del Genoa - Difesa da rivedere, ok Piatek e Pandev

Torino in vantaggio: 1-0 sulla SPAL, la sblocca N'Koulou di testa

"Per me che sono partito dal basso è un sogno. Ora penso alla partita, poi alla nazionale".

Come hai vissuto questa prima chiamata in nazionale?

"La partita non è iniziata nel migliore dei modi. Non era facile ripartire, ora siamo ripartiti con il piede giusto. Abbiamo creato tre-quattro occasioni da gol. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare".

Potete far male sulla corsia destra?

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

