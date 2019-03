SPAL, Lazzari: "Pronto a dare il mio contributo per arrivare alla salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Lazzari ha incontrato oggi i tifosi allo SPAL Store in via Voltapaletto, spiegando di essere finalmente tornato a disposizione di Semplici. Queste le sue parole raccolte da lospallino: “Finalmente questa settimana ho iniziato ad allenarmi con il gruppo, ce la sto mettendo tutta perché non è facile dopo tre settimane fuori ricominciare subito al cento per cento. Ovviamente ho ancora qualche dolorino, però mi sto allenando bene, sono contento e sicuramente sarò a disposizione per la Roma, poi deciderà il mister se farmi giocare o meno. Ho sofferto molto in questo periodo d’assenza perché sono uno che non si ferma mai, non vorrei mai fermarmi e guardare le partite da bordo campo o tribuna non è stato il massimo. È un periodo importante per la squadra, mancano undici partite e siamo tutti lì in corsa per salvarci. Voglio assolutamente dare il mio contributo per raggiungere l’obiettivo”.

"La squadra senza di me ha faticato? Non sono dello stesso parere. Anche se non ci sono io la rosa è composta da altri giocatori bravi che possono sostituirmi all’occorrenza. È ovvio che giocando da quattro anni con lo stesso modulo non è facile cambiare, ma anche quando siamo passati a quattro dietro abbiamo fatto bene. I punti magari non sono arrivati come si sperava, ma siamo ancora in una posizione buona e dobbiamo fare di tutto per mantenerla. Domenica a Milano abbiamo fatto un’ottima partita finché l’Inter non è riuscita a passare in vantaggio, dopo è mancata una reazione che solitamente mettiamo in mostra. Con la Sampdoria in casa dopo aver subito i due gol abbiamo risposto alla grande e potevamo portarci via un punto importante, mentre contro il Sassuolo abbiamo giocato bene e raggiunto un degno risultato. Sicuramente manca la vittoria perché in casa non vinciamo da tanto: già a partire da sabato contro la Roma dovremo provare a fare risultato”.