SPAL: Lazzari se ne va alla Lazio. Ma è vietato essere pessimisti

Inutile nascondersi dietro a un dito: che il futuro di Lazzari fosse lontano da Ferrara, lo si sapeva già da tempo. Un addio tanto doloroso e spiacevole – dal punto di vista emotivo – quanto annunciato, che di fatto ha gettato nello sconforto una parte consistente della piazza ferrarese, probabilmente quella che ancora non si era rassegnata al fatto che il ragazzo ingenuo, che un tempo correva con la maglia della Giacomense, ora si è definitivamente fatto uomo, mostrandosi pronto a un salto di qualità alla Lazio che nemmeno la persona più convincente di questo mondo avrebbe potuto impedirgli.

Del resto – già all’inizio della passata stagione – la SPAL e il giocatore avevano ricevuto i corteggiamenti di un Simone Inzaghi fortemente stuzzicato dall’idea di portare l’esterno biancazzurro sotto la sua guida, senza però riscuotere grande successo. Vuoi perché i vertici laziali ancora non se la sentivano di scommettere su un investimento del genere, vuoi perché dall’altra parte c’era la resistenza piuttosto ferrea di una dirigenza determinata a non sacrificare i suoi pezzi pregiati.

A quel tempo infatti, decisi a trattenere lo sprint e la velocità del ragazzo come base su cui costruire il secondo anno di Serie A, gli estensi risposero al tecnico laziale mettendo sul tavolo da gioco uno sforzo economico notevole e un due di picche che fece le fortune sia di Leonardo Semplici che degli stessi ferraresi, tant’è che alla fine si sarebbero poi salvati con tre giornate d’anticipo rispetto all’anno precedente, grazie anche – e soprattutto – alle sfuriate più che straripanti della freccia vicentina.

Quelle sfuriate che il pubblico di fede spallina – per amore o per voglia – si dovrà rassegnare a non vedere più, se non con occhio nemico e in maglia biancoceleste. Un vuoto lasciato nei cuori dei tifosi e nel sistema di gioco sciorinato dai biancazzurri negli ultimi cinque campionati, a cui Leonardo Semplici dovrà cercare di porre rimedio nella prossima stagione.

Ma tante e diverse saranno le vie che il tecnico fiorentino potrà percorrere nello studio della SPAL che verrà, dal cambio di modulo – possibile l’addio al 3-5-2 disegnato su misura proprio per sfruttare il gioco dinamico sulle corsie esterne – all’inserimento più probabile di nuove pedine – D’Alessandro o Paganini i maggiori indiziati – che potrebbero mantenere così mantenere il profilo tattico e fungere da rimedio all’assenza di Lazzari, nonostante sarà pressoché difficile trovare un sostituto capace di incarnare totalmente le caratteristiche fisiche e tecniche del nuovo acquisto della Lazio.

Più che mai dunque – e non è la prima volta – il futuro della SPAL passerà per le intuizioni di mister Semplici che, già in passato e in situazioni di emergenza, ha saputo dare dimostrazione della propria capacità di reinventare il modo di stare in campo alla squadra, riscuotendo sempre grande successo. E non solo. Dalla loro – motivazione in più per evitare pessimismi – i ferraresi avranno inoltre una società in netta crescita economica, sana e progettualmente competente, consapevole di come e dove bisognerà intervenire per far si che l’obiettivo stagionale della salvezza si possa nuovamente ripetere.

Certo, dopo sei stagioni in biancazzurro, Lazzari non ci sarà più. Ma la SPAL rimarrà eccome, e questo non potrà già che essere un messaggio di speranza solido per il futuro del club estense. Gli isterismi, le mani nei capelli e il piangersi addosso ora più di tanto non contano, ma ciò che più conta sarà avere consapevolezza e fiducia nel lavoro dei vari Vagnati, Mattioli, Colombarini e Semplici, principali artefici di quello che con buona dose di probabilità sarà un avvenire con diverse garanzie – già deciso nella stanza dei bottoni biancazzurri – da cui poter immediatamente ripartire, ponendo nel cassetto dei ricordi il passato e guardando più che mai al presente.