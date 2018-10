SPAL, Lazzari sfida l'Inter: "Io milanista, motivo in più per vincere"

© foto di Federico De Luca

"Sono milanista, da ragazzo impazzivo per le discese di Cafù e i gol di Shevchenko". Lo dice Manuel Lazzari intervistato da 'Sportweek', settimanale de La Gazzetta dello Sport. L'esterno della Spal, alla vigilia del match con l'Inter, ricorda: "Un motivo in più per batterla. Non sarà facile, loro hanno preso gente importante e puntano in alto. Ma ci proveremo. E comunque l'Inter mi ricorda anche un momento bellissimo. Era la mia terza partita in Serie A, si giocava alle 12.30: vidi San Siro pieno di tifosi, per qualche secondo restai a bocca aperta. Come davanti a un'opera d'arte".