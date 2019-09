SPAL-Lecce, i voti ai tecnici: poche idee per Semplici, bene Liverani

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Letale, attento e fortunato. Il Lecce di Fabio Liverani ottiene la seconda vittoria in trasferta espugnando il campo di una diretta rivale per la salvezza. Il 3-1 ottenuto a Ferrara contro la SPAL ha un protagonista assoluto: Marco Mancosu, la cui doppietta dal dischetto permette ai salentini di respirare. Per gli emiliani altra battuta d'arresto, dopo quella contro il Sassuolo: Leonardo Semplici avrà molto da lavorare.

Leonardo Semplici 5 - Una vittoria di carattere e in rimonta contro la Lazio, poi due sconfitte piuttosto nette. La SPAL non riesce a trovare continuità di rendimento e di risultati e crolla in casa contro il Lecce. La sfortuna sembra essersi accanita contro i ferraresi, che hanno perso nel corso della partita anche il migliore in campo fino a quel momento, Federico Di Francesco. Una parziale attenuante per una squadra che è sembrata povera di contenuti e mai capace di impensierire seriamente la difesa ospite. Troppi errori in difesa e attacco abulico: così non va.

Fabio Liverani 6,5 - Il Lecce formato trasferta conquista il secondo successo consecutivo e mette fieno in cascina. Il tecnico può essere sicuramente soddisfatto per la prova fornita dai suoi ragazzi, che hanno interpretato bene il match, con grande compattezza e determinazione. Pochi i rischi subiti, poi la SPAL ci ha messo del suo per aiutare i salentini con una difesa non sempre concentrata. Mancosu trequartista è una bella scoperta, ma anche Babacar si dimostra all'altezza e può essere un elemento importante nella corsa alla salvezza. Il prossimo step sarà cercare di conquistare una vittoria al Via del Mare: un test durissimo, contro una Roma in cerca di riscatto.