SPAL-Lecce, le formazioni: Floccari dal 1'. Liverani con Petriccione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Privo dell'infortunato D'Alessandro, Leonardo Semplici mantiene il suo classico 3-5-2, sposta Di Francesco sull'esterno di centrocampo e schiera Floccari dal primo minuto. Solo panchina per Strefezza.

Fabio Liverani sceglie Petriccione in luogo di Tachtsidis per completare il centrocampo con Majer e Tabanelli. In difesa Rispoli a destra preferito a Benzar, con Farias fuori in attacco giocano Babacar e Falco assistiti da Mancosu.

Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tabanelli, Majer; Mancosu; Falco, Babacar. Allenatore: Fabio Liverani.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Lecce.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Di Francesco, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

