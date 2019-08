SPAL, Letica: "Voglio dimostrare il mio valore. Serie A campionato top"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Il nuovo portiere della SPAL Karlo Letica ha parlato in conferenza stampa: "La proposta della SPAL mi è immediatamente interessata, penso sia un ottimo step per la mia carriera. Sono felice di essere qui e spero di proseguire nel migliore dei modi il mio percorso in serie A, un campionato top dove giocano giocatori davvero forti. In Italia hanno sempre giocato portieri di grandissime qualità, come Gigi Buffon. Attualmente ce ne sono tanti molto forti, se devo fare un nome dico Handanovic, ma non saprei chi definire come migliore in assoluto. La stagione scorsa? Era iniziata bene, avevo anche giocato per tre mesi partite importanti, poi qualcosa è successo, ma non voglio tornarci su. È una storia finita, ora voglio scrivere una nuova pagina alla SPAL. Sono appena arrivato, ci sarà tempo per conoscere tutti i nuovi compagni. Voglio imparare il prima possibile la lingua, perché è uno strumento basilare per la vita quotidiana e per il ruolo di portiere è fondamentale apprendere il prima possibile almeno in termini principali. Spero di dimostrare a tutti le mie qualità, perché negli ultimi anni ho lavorato molto duramente e vorrei mostrare il mio valore". A riportarlo è ViaEmiliaNews.com.